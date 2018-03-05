Активисты попросили рязанскую мэрию привести в порядок пешеходный переход

Активисты попросили городские власти оборудовать в Рязани пешеходный переход в соответствии с ГОСТ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.
В сообщении отметили, что в настоящее время пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Школа» на улице Интернациональной оснащен только соответствующими знаками. Переходом пользуются и школьники, посещающие детско-юношеский центр «Надежда» и спортивный комплекс «Дельфин». В непосредственной близости от него также находятся средняя школа №58 и детский сад №16.
«Автомобильный трафик в этом районе настолько интенсивный, что этого явно недостаточно». По мнению активистов, данный переход должен быть оснащен искусственной неровностью и светофором.
С обращением в адрес городских властей выступили и сотрудники спортивного комплекса «Дельфин» также обеспокоенные данной ситуацией.
Недостаточный уровень безопасности пешеходного перехода отметили родители учеников 58-й рязанской школы, в рамках опроса, проведенного активистами ОНФ.
Фото ОНФ