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17:25, 5 марта 2018 959
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8 марта в Рязани ожидается зимняя погода

8 марта в Рязани ожидается зимняя погода

В четверг, 8 марта, в Рязани ожидается до -7 градусов. Об этом сообщил сайт Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг будет до -8, -13 градусов, днем -2, -7 градусов. Осадки 8 марта не ожидаются.

К концу недели возможен снег, небольшое похолодание ночью до -16 градусов.


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