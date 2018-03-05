8 марта в Рязани ожидается зимняя погода

В четверг, 8 марта, в Рязани ожидается до -7 градусов. Об этом сообщил
В ночь на четверг будет до -8, -13 градусов, днем -2, -7 градусов. Осадки 8 марта не ожидаются.
К концу недели возможен снег, небольшое похолодание ночью до -16 градусов.
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В четверг, 8 марта, в Рязани ожидается до -7 градусов. Об этом сообщил
В ночь на четверг будет до -8, -13 градусов, днем -2, -7 градусов. Осадки 8 марта не ожидаются.
К концу недели возможен снег, небольшое похолодание ночью до -16 градусов.
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