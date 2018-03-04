В Рязани открылась выставка, посвященная подвигу 6-й роты

В четверг, 1 марта, в рязанском музее воздушно-десантных войск прошло открытие выставки, посвященной Героям России — десантникам шестой роты 104 гвардейского парашютно-десантного 76 гвардейской парашютно-десантной дивизии. Об этом сообщили на
В торжественной церемонии приняли участие Герой России Святослав Голубятников, участник боевых действий Александр Филатов, Владимир Соколов — отец героя России капитана Романа Соколова, воспитанники детско-юношеского центра «Звезда», курсанты училища ВДВ.
Экспозиция проработает до 31 марта. Уточнить информацию можно по телефонам: 93-01-78, 93-01- 58.
Справка
Бой у высоты 776 — эпизод Второй чеченской войны, в ходе которого с 29 февраля по 1 марта 2000 года шестая рота второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков.
В нем погибло 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. В живых остались шестеро бойцов. Указом президента РФ 22 десантника были представлены к званию Героя России, из них 21 — посмертно, 69 солдат и офицеров шестой роты награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.