Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:33, 4 марта 2018 1 475
 0    0

В Рязани открылась выставка, посвященная подвигу 6-й роты

В Рязани открылась выставка, посвященная подвигу 6-й роты

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 1 марта, в рязанском музее воздушно-десантных войск прошло открытие выставки, посвященной Героям России — десантникам шестой роты 104 гвардейского парашютно-десантного 76 гвардейской парашютно-десантной дивизии. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В торжественной церемонии приняли участие Герой России Святослав Голубятников, участник боевых действий Александр Филатов, Владимир Соколов — отец героя России капитана Романа Соколова, воспитанники детско-юношеского центра «Звезда», курсанты училища ВДВ.

Экспозиция проработает до 31 марта. Уточнить информацию можно по телефонам: 93-01-78, 93-01- 58.

Справка

Бой у высоты 776 — эпизод Второй чеченской войны, в ходе которого с 29 февраля по 1 марта 2000 года шестая рота второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков.

В нем погибло 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. В живых остались шестеро бойцов. Указом президента РФ 22 десантника были представлены к званию Героя России, из них 21 — посмертно, 69 солдат и офицеров шестой роты награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:58, 4 марта 2018
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
18:24, 4 марта 2018
Митрополит Марк рассказал рязанцам о Великом посте. Видео
17:29, 4 марта 2018
В Истре под тяжестью снега обрушилась крыша строящегося катка
15:19, 4 марта 2018
В Орске полицейский спас из огня четырехлетнюю девочку
14:33, 4 марта 2018
В Рязани открылась выставка, посвященная подвигу 6-й роты
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Редакция RZN.info выбрала пять главных сюжетов, отразившихся на жизни рязанцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:43, 23 февраля 2018 26 476
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
11:58, 26 февраля 2018 20 907
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:37, 2 марта 2018 20 595
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 1
9:49, 28 февраля 2018 18 625
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
14:25, 3 марта 2018 17 764
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум