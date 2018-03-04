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21:52, 4 марта 2018 310
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В Подмосковье на трассе «Дон» за день произошло около 20 ДТП

В Подмосковье на трассе «Дон» за день произошло около 20 ДТП

Фото: Pixabay.com

В Домодедовском районе Московской области на трассе «Дон» за день произошло около 20 ДТП. Никто не пострадал, передает «РИА Новости».

Аварии случились из-за снегопада.

Ранее синоптики заявили, что обрушившийся на столицу снегопад может стать самым мощным для 4 марта за последние 68 лет.


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