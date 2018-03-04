В Подмосковье на трассе «Дон» за день произошло около 20 ДТП

В Домодедовском районе Московской области на трассе «Дон» за день произошло около 20 ДТП. Никто не пострадал, передает «
Аварии случились из-за снегопада.
Ранее синоптики заявили, что обрушившийся на столицу снегопад
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Фото: Pixabay.com
В Домодедовском районе Московской области на трассе «Дон» за день произошло около 20 ДТП. Никто не пострадал, передает «
Аварии случились из-за снегопада.
Ранее синоптики заявили, что обрушившийся на столицу снегопад
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