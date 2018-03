В Лондоне произошел взрыв

На улице Фарнхэм-роуд в лононском районе Гарольд-Хилл произошле взрыв. По предварительным данным, он не связан с терроризмом, передает ТАСС .

Полиция в Twitter проккоментировала произошедшее.

«Причины его неизвестны, но в данный момент не трактуются как связанные с терроризмом», — сообщил Скотленд-Ярд.

Officers along with other emergency services are currently on scene in Farnham Road #HaroldHill, following reports of an explosion. Cause n/k but not currently being treated as terror-related. We await updates re any injuries. Pedestrians & motorists advised to avoid the area.