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11:04, 4 марта 2018 2 125
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Пользователи сети раскритиковали новое «Простоквашино»

Пользователи сети раскритиковали новое «Простоквашино»

Пользователи сети раскритиковали новое «Простоквашино». Кадры новых серий мультфильма опубликовал в своем Instagram Иван Охлобыстин.

В комментариях к посту развернулась дискуссия. Большинство пользователей раскритиковали идею снять продолжение мультфильма «Простоквашино».

«Еще одна попытка паразитировать на талантливых фильмах и мультфильмов из нашего прошлого. Отстой. Создать что-то свое пробовали? Пробовали. Тоже полный отстой. Диагноз нашей творческой интеллигенции (за редким исключением) — абсолютное отсутствие таланта, за исключением таланта приспособиться. Дешевка в чистом виде», — отмечает один из подписчиков.

«Все, что было создано предками — мы теряем. Зачем уродовать такой чудесный мультфильм? Уже оставьте его в покое, без продолжения. Зачем мучать его этим 21 веком?», — заявил пользователь сети.

Другие, напротив, рады возвращению любимого мультфильма: «Прогресс на месте не стоит, ныне детям мало что понятно из тех старых мультиков. Конечно, нашему поколению сложно принять новое, но и чай не из самовара пьем, да и человек без личного мобильного ныне вызывает недоумение».

До конца 2018 года киностудия «Союзмульфильм» выпустит 8-10 новых серий мультфильма, а всего в 2018—2020 годах будет создано 30 серий.

В мультфильме появятся два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.

Напомним, «Простоквашино» вернется на экраны уже в апреле 2018 года.


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