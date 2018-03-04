Пользователи сети раскритиковали новое «Простоквашино». Кадры новых серий мультфильма опубликовал в своем
В комментариях к посту развернулась дискуссия. Большинство пользователей раскритиковали идею снять продолжение мультфильма «Простоквашино».
«Еще одна попытка паразитировать на талантливых фильмах и мультфильмов из нашего прошлого. Отстой. Создать что-то свое пробовали? Пробовали. Тоже полный отстой. Диагноз нашей творческой интеллигенции (за редким исключением) — абсолютное отсутствие таланта, за исключением таланта приспособиться. Дешевка в чистом виде», — отмечает один из подписчиков.
«Все, что было создано предками — мы теряем. Зачем уродовать такой чудесный мультфильм? Уже оставьте его в покое, без продолжения. Зачем мучать его этим 21 веком?», — заявил пользователь сети.
Другие, напротив, рады возвращению любимого мультфильма: «Прогресс на месте не стоит, ныне детям мало что понятно из тех старых мультиков. Конечно, нашему поколению сложно принять новое, но и чай не из самовара пьем, да и человек без личного мобильного ныне вызывает недоумение».
До конца 2018 года киностудия «Союзмульфильм» выпустит 8-10 новых серий мультфильма, а всего в 2018—2020 годах будет создано 30 серий.
В мультфильме появятся два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.
Напомним, «Простоквашино»