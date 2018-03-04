Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:24, 4 марта 2018 1 319
 0    0

Еще 24 единицы спецтехники выехали на трассы Рязанской области

Еще 24 единицы спецтехники выехали на трассы Рязанской области

Еще 24 единицы спецтехники выехали на трассы Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В сообщении отметили, что всего на борьбу с последствиями снегопада на федеральных трассах в Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областях мобилизовали более 150 единиц спецтехники.

17 комбинированных дорожных машин, шесть автопогрузчиков и один автогрейдер работают для обеспечения бесперебойного и безопасного движения в Рязанской области.

Напомним, на ЦФО обрушился сильнейший за 68 лет снегопад. Ранее на ликвидацию последствий 32 спецмашины вышли на трассу М-5.

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:40, 4 марта 2018
В Рязани внедорожник вытащил из сугроба КамАЗ коммунальщиков. Видео
19:30, 4 марта 2018
В аэропортах Москвы из-за снегопада отменили и задержали более 50 рейсов
13:24, 4 марта 2018
Еще 24 единицы спецтехники выехали на трассы Рязанской области
11:49, 4 марта 2018
На ликвидацию последствий снегопада более 30 спецмашин вышли на трассу М-5 в Рязанской области
21:29, 2 марта 2018
Мэрия отчиталась о борьбе со льдом на рязанских тротуарах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:43, 23 февраля 2018 26 476
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
11:58, 26 февраля 2018 20 907
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:37, 2 марта 2018 20 595
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 1
9:49, 28 февраля 2018 18 625
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
14:25, 3 марта 2018 17 758
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум