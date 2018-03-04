Еще 24 единицы спецтехники выехали на трассы Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
В сообщении отметили, что всего на борьбу с последствиями снегопада на федеральных трассах в Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областях мобилизовали более 150 единиц спецтехники.
17 комбинированных дорожных машин, шесть автопогрузчиков и один автогрейдер работают для обеспечения бесперебойного и безопасного движения в Рязанской области.
Напомним, на ЦФО
Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград