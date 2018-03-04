Четвертый месяц зимы. Прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю марта

В первую рабочую неделю марта в Рязани сохранится мороз. Прогноз погоды опубликован на
В понедельник, 5 марта, ожидается температура до -6 градусов, продолжит идти снег.
В ночь на вторник, 6 марта, синоптики обещают ясную погоду, столбики термометров опустятся до -15 градусов. Днем они поднимутся до -7 градусов.
В среду, 7 марта, будет облачно, до -5 градусов.
К концу недели начнет теплеть: в четверг и пятницу синоптики обещают температуру воздуха до -4 градусов днем и до -13 градусов ночью, пойдет снег.