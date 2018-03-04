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10:24, 4 марта 2018 4 550
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Четвертый месяц зимы. Прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю марта

Четвертый месяц зимы. Прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю марта

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

В первую рабочую неделю марта в Рязани сохранится мороз. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник, 5 марта, ожидается температура до -6 градусов, продолжит идти снег.

В ночь на вторник, 6 марта, синоптики обещают ясную погоду, столбики термометров опустятся до -15 градусов. Днем они поднимутся до -7 градусов.

В среду, 7 марта, будет облачно, до -5 градусов.

К концу недели начнет теплеть: в четверг и пятницу синоптики обещают температуру воздуха до -4 градусов днем и до -13 градусов ночью, пойдет снег.


© RZN.info

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