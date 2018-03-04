Букмекеры назвали возможного победителя «Евровидения-2018». По их мнению, лучшей может стать Элина Нечаева из Эстонии, которая выступит спесней La Forza на итальянском языке, передает «
Вторую строчку заняла Болгария, представителя которой объявят 12 марта.
На третьем месте — Миколас Йозеф из Чехии. Он споет Lie To Me.
Представительница России Юлия Самойлова заняла восьмое место. Песню на конкурс она должна представить в мае.
Напомним, Самойлова должна была выступить на «Евровидении-2017» в Киеве с песней Flame Is Burning, однако Украина запретила ей въезд в страну на три года из-за того, что ранее певица выступала в Крыму.
«Евровидение-2018» пройдет в Португалии.