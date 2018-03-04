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21:17, 4 марта 2018 603
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Букмекеры назвали возможного победителя «Евровидения-2018»

Букмекеры назвали возможного победителя «Евровидения-2018»

Букмекеры назвали возможного победителя «Евровидения-2018». По их мнению, лучшей может стать Элина Нечаева из Эстонии, которая выступит спесней La Forza на итальянском языке, передает «РИА Новости».

Вторую строчку заняла Болгария, представителя которой объявят 12 марта.

На третьем месте — Миколас Йозеф из Чехии. Он споет Lie To Me.

Представительница России Юлия Самойлова заняла восьмое место. Песню на конкурс она должна представить в мае.

Напомним, Самойлова должна была выступить на «Евровидении-2017» в Киеве с песней Flame Is Burning, однако Украина запретила ей въезд в страну на три года из-за того, что ранее певица выступала в Крыму.

«Евровидение-2018» пройдет в Португалии.


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