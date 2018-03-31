Рязанская пенсионерка больше года водила машину с поддельными «правами», сообщает издательство «
Жительница Рязанского района 1954 года рождения отучилась в автошколе и четырежды безуспешно пыталась сдать экзамен. В итоге за пять тысяч рублей она купила себе «права» и больше года водила машину.
Осенью 2017 года женщину остановил автоинспектор. Он изъял у нее подозрительный документ. Экспертиза показала, что удостоверение поддельное.
Отмечается, что у пенсионерки есть медаль «Ветеран труда», ее фотографию не раз размещали на Доске почета предприятия, где она работает.
В отношении рязанки возбудили уголовное дело за использование заведомо подложных документов. Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или до полугода тюрьмы. Также пенсионерка понесет административную ответственность за вождение без документов. Максимальное наказание по этой статье — штраф в 15 тысяч рублей.