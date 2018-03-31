Рязанская область попала в число регионов с высоким риском взрывов бытового газа, передает «
По данным специалистов центра «Антистихия», показатели по количеству взрывов и возгораний бытового газа в жилом секторе будут выше уровня 2017 года (более 95 ЧС и происшествий).
«Наибольшая вероятность взрывов бытового газа в 2018 году прогнозируется на территории Дальневосточного (Хабаровский край, Еврейская АО), Сибирского (Красноярский, Алтайский края, Иркутская, Омская, Новосибирская области), Уральского (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО), Приволжского (Самарская, Саратовская, Нижегородская области, республики Башкортостан, Татарстан, Пермский край), Северо-Западного (Карелия, Калининградская, Архангельская области, Санкт-Петербург), Центрального (Московская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Тульская, Калужская области, Москва), Южного (Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, республики Крым, Калмыкия), Северо-Кавказского ФО (территория всего округа)», — говорится в подготовленном «Антистихией» документе.
Напомним, 23 октября, в доме №4 в 1-м Осеннем переулке в Рязани