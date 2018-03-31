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12:04, 31 марта 2018 202
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Рязанские студенты встретились с ветераном Великой Отечественной войны

Рязанские студенты встретились с ветераном Великой Отечественной войны

В четверг, 29 марта, рязанские студенты встретились с ветераном Великой Отечественной войны, почетным гражданином города Николаем Чаадаевым.

Мужчина рассказал о военных годах и своей семье. Он ответил на вопросы молодежи и поблагодарил за беседу. По словам Чаадаева, обычно большинство встреч проходят только в праздники «для отчета».

Студенты вручили ветерану подарки и обсудили возможности подержки участников Великой Отечественной войны.

Для справки

Николай Кузьмич Чадаев в 1943 году в возрасте 17 лет ушел на фронт Воевал на 1-м Украинском фронте армейском истребительном противотанковом артиллерийском полку, был командиром взвода. Демобилизовался в конце 1944 года после тяжелого ранения.

Чадаев участвовал в строительстве, а затем возглавил Рязанский ЦНТИ. Его неоднократно избирали депутатом Скопинского и Рязанского городских Советов, Рязанского областного Совета депутатов.

В 1987 году вышел на пенсию. С тех пор участвует в общественной деятельности в качестве члена Совета ветеранов Советского района города.

(по материалам сайта правительства Рязанской области)


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