В четверг, 29 марта, рязанские студенты встретились с ветераном Великой Отечественной войны, почетным гражданином города Николаем Чаадаевым.
Мужчина рассказал о военных годах и своей семье. Он ответил на вопросы молодежи и поблагодарил за беседу. По словам Чаадаева, обычно большинство встреч проходят только в праздники «для отчета».
Студенты вручили ветерану подарки и обсудили возможности подержки участников Великой Отечественной войны.
Для справки
Николай Кузьмич Чадаев в 1943 году в возрасте 17 лет ушел на фронт Воевал на 1-м Украинском фронте армейском истребительном противотанковом артиллерийском полку, был командиром взвода. Демобилизовался в конце 1944 года после тяжелого ранения.
Чадаев участвовал в строительстве, а затем возглавил Рязанский ЦНТИ. Его неоднократно избирали депутатом Скопинского и Рязанского городских Советов, Рязанского областного Совета депутатов.
В 1987 году вышел на пенсию. С тех пор участвует в общественной деятельности в качестве члена Совета ветеранов Советского района города.
(по материалам