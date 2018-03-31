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14:21, 31 марта 2018 785
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При пожаре в Ухоловском районе погибла женщина

При пожаре в Ухоловском районе погибла женщина

В субботу, 31 марта, при пожаре в Ухоловском районе погибла женщина 1969 года рождения. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в одном из домов села Покровское поступил в 8:59. На место выезжали два пожарных расчета.

Причину пожара уточняют.


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