В субботу, 31 марта, при пожаре в Ухоловском районе погибла женщина 1969 года рождения. Об этом RZN.info
Сигнал о возгорании в одном из домов села Покровское поступил в 8:59. На место выезжали два пожарных расчета.
Причину пожара уточняют.
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В субботу, 31 марта, при пожаре в Ухоловском районе погибла женщина 1969 года рождения. Об этом RZN.info
Сигнал о возгорании в одном из домов села Покровское поступил в 8:59. На место выезжали два пожарных расчета.
Причину пожара уточняют.
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