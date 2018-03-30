Житель Тумы незаконно реконструировал и использовал здание

Житель Тумы Клепиковского района незаконно реконструировал и использовал нежилое здание. Об этом сообщила
Двухэтажное здание находилось на земельном участке, принадлежащем мужчине. Он использовал помещение для предпринимательской деятельности.
После этого здание передали юрлицам и предпринимателям для продажи строительных материалов и организации общественного питания.
При этом отмечается, что разрешение на реконструкцию дома никто не получал. Кроме того, здание начали использовать без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В отношении жителя Тумы возбудили производства об административном правонарушении, предусмотренных частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ и частью 5 статьи 9.5 КоАП РФ.