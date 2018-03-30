В выставленных на торги помещениях училища связи расположится корпорация развития Рязанской области. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 30 марта, сообщил губернатор Николай Любимов.
«Здания училища связи не будут продаваться, там расположится акционерное общество „Корпорация развития Рязанской области“, которое полностью принадлежит региону», — рассказал губернатор.
Он отметил, что по закону область не может передать здание акционерному обществу, поэтому его включили в программу приватизации.
«Платить за помещение корпорация, конечно, не будет», — заключил политик.
Ранее на торги
Напомним, в здании планируется появление научно-технического центра для реализации IT-проектов. На эти цели уже выделили 80 млн рублей.