В Рязанской области с продажи сняли двенадцать партий некачественного хлеба

В Рязанской области с продажи сняли 12 партий некачественного хлеба. Об этом сообщил
Во время проверок, прошедших в 2017 году, специалисты отобрали для исследований около 200 проб хлеба и хлебобулочных и кондитерских изделий. Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,15%.
С продажи сняли 12 партий продукции. Основными причинами забраковки стали «неудовлетворительные результаты органолептических и микробиологических исследований», а также продажа изделий с нарушением маркировки и отсутствие товарно-сопроводительных документов.
Виновных лиц привлекли к ответственности и назначили административный штраф на сумму 230 тыс рублей.