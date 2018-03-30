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9:06, 30 марта 2018 830
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В Рязанской области с продажи сняли двенадцать партий некачественного хлеба

В Рязанской области с продажи сняли двенадцать партий некачественного хлеба

В Рязанской области с продажи сняли 12 партий некачественного хлеба. Об этом сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

Во время проверок, прошедших в 2017 году, специалисты отобрали для исследований около 200 проб хлеба и хлебобулочных и кондитерских изделий. Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,15%.

С продажи сняли 12 партий продукции. Основными причинами забраковки стали «неудовлетворительные результаты органолептических и микробиологических исследований», а также продажа изделий с нарушением маркировки и отсутствие товарно-сопроводительных документов.

Виновных лиц привлекли к ответственности и назначили административный штраф на сумму 230 тыс рублей.


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