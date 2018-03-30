В Рязани пропал несовершеннолетний юноша

В Рязани пропал 17-летний Фархад Колдаев. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О юноше ничего неизвестно с 8 марта этого года.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, носит бородку.
Одежда: синий пуховик до середины бедра, темно-синие джинсы, темно-серая толстовка, черные кеды.
С собой у молодого человека был темно-серый рюкзак с черными вставками.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.