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16:07, 30 марта 2018 411
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В Рязани пропал несовершеннолетний юноша

В Рязани пропал несовершеннолетний юноша

В Рязани пропал 17-летний Фархад Колдаев. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

О юноше ничего неизвестно с 8 марта этого года.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, носит бородку.

Одежда: синий пуховик до середины бедра, темно-синие джинсы, темно-серая толстовка, черные кеды.

С собой у молодого человека был темно-серый рюкзак с черными вставками.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.


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