В Рязани частично эвакуировали два торговых центра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
В четверг, 30 марта, пожарные сигнализации сработали в ТРЦ «Виктория Плаза» и «Премьер». На место выехали по восемь пожарных расчетов, но вызов оказался ложным.
Оба здания начали эвакуировать, но из-за того, что тревога была ложной, полностью вывести людей не успели.
Напомним, накануне пожарные
После трагедии в кемеровской «Зимней вишне» рязанские торговые центры
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