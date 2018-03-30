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14:30, 30 марта 2018 691
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В Рязани частично эвакуировали два торговых центра 1

В Рязани частично эвакуировали два торговых центра

В Рязани частично эвакуировали два торговых центра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

В четверг, 30 марта, пожарные сигнализации сработали в ТРЦ «Виктория Плаза» и «Премьер». На место выехали по восемь пожарных расчетов, но вызов оказался ложным.

Оба здания начали эвакуировать, но из-за того, что тревога была ложной, полностью вывести людей не успели.

Напомним, накануне пожарные приезжали в «Викторию Плазу» из-за сработавшего датчика.

После трагедии в кемеровской «Зимней вишне» рязанские торговые центры прокомментировали свой уровень готовности к возможным пожарам.

Ранее сообщалось, что инспекторы МЧС проверили несколько рязанских торговых центров. Губернатор рассказал о первых результатах проверки ТЦ.


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