Трехлетней Алевтине из Рязани требуется помощь на дорогостоящее лечение

Мама трехлетней Алевтины Алатовой обратилась в редакцию RZN.info с просьбой о помощи. Девочке требуется пройти курс дорогостоящего лечения.
Врачи диагностировали у ребенка органическое поражение центральной нервной системы, ДЦП, бронхо-легочную дисплазию, эпилепсию и иммунодефицит. Алевтине прописали лекарство «Цитотект», одна доза которого стоит порядка 50 тысяч рублей, а курс лечения составляет от шести до десяти ампул.
«Цитотект» применяется для профилактики и лечения пациентов с иммунодефицитом. Препарат необходим ребенку: три месяца у девочки держится температура более 39 градусов.
Тех, кто может помочь девочке, просят перечислить любую сумму на карту «Сбербанка» № 63 90 02 53 90 12 83 73 81 (получатель Юлия Александровна) или по номеру телефона
Документы, подтверждающие диагноз ребенка, копии справки об инвалидности и свидетельство о рождении находятся в редакции RZN.info.