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10:28, 30 марта 2018 283

Сотрудники «Рязаньэнерго» повысили безопасность энергообъектов

Сотрудники «Рязаньэнерго» повысили безопасность энергообъектов

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» повысили безопасность энергообъектов на территории школы в Подвязье Рязанского района. Специалисты заменили 2,4 км участка воздушной линии электропередачи (ВЛ) с неизолированными проводами на кабельную линию с прокладкой в земле.

Энергетики переустраивают ВЛ или выносят их за пределы детских садов, школ, спортивных и игровых площадок для предупреждения случаев электротравматизма. План таких мероприятий в «Рязаньэнерго» рассчитан на семь лет вперед и охватывает образовательные учреждения в 20 районах области.

«В числе постоянных задач по усилению технической безопасности энергообъектов — обеспечение и регулярная проверка надежности запирающих устройств и ограждений территорий подстанций, наличия предупреждающих знаков», — отметили в пресс-службе филиала.

Кроме того, энергетики организовывают для школьников трансляцию видео- и аудиороликов, распространяют плакаты, проводят тематические конкурсы и внеклассные часы по электробезопасности.

«За год проходит более 200 уроков электрограмотности. Энергетики всегда готовы выехать в детский сад, школу, летний лагерь, санаторий или на турбазу для проведения обучающих занятий и мероприятий с детьми и подростками. С запросом можно обратиться в пресс-службу Рязаньэнерго по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе «Основы электробезопасности«", — говорится в сообщении.


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