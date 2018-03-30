Сотрудники «Рязаньэнерго» повысили безопасность энергообъектов

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» повысили безопасность энергообъектов на территории школы в Подвязье Рязанского района. Специалисты заменили 2,4 км участка воздушной линии электропередачи (ВЛ) с неизолированными проводами на кабельную линию с прокладкой в земле.
Энергетики переустраивают ВЛ или выносят их за пределы детских садов, школ, спортивных и игровых площадок для предупреждения случаев электротравматизма. План таких мероприятий в «Рязаньэнерго» рассчитан на семь лет вперед и охватывает образовательные учреждения в 20 районах области.
«В числе постоянных задач по усилению технической безопасности энергообъектов — обеспечение и регулярная проверка надежности запирающих устройств и ограждений территорий подстанций, наличия предупреждающих знаков», — отметили в пресс-службе филиала.
Кроме того, энергетики организовывают для школьников трансляцию видео- и аудиороликов, распространяют плакаты, проводят тематические конкурсы и внеклассные часы по электробезопасности.
«За год проходит более 200 уроков электрограмотности. Энергетики всегда готовы выехать в детский сад, школу, летний лагерь, санаторий или на турбазу для проведения обучающих занятий и мероприятий с детьми и подростками. С запросом можно обратиться в пресс-службу Рязаньэнерго по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе «