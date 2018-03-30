«Северная компания» рассказала об открытии центра единоборств в Мервине

«Северная компания» рассказала о центре единоборств в Мервине, построенном в 2017—2018 годах в пойме реки Трубеж. По словам застройщика, центр полностью подготовлен к открытию, церемония запланирована на
«На той же территории идет строительство
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«Северная компания» рассказала о центре единоборств в Мервине, построенном в 2017—2018 годах в пойме реки Трубеж. По словам застройщика, центр полностью подготовлен к открытию, церемония запланирована на
«На той же территории идет строительство
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