С Почтовой убрали табличку о событии, которого не было

С улицы Почтовой в Рязани убрали табличку о событии, которого не было. По словам очевидцев, ее демонтировали утром в пятницу, 30 марта.
Напомним, табличку с надписью «На этом месте 29 мая 1767 года ничего не произошло»
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С улицы Почтовой в Рязани убрали табличку о событии, которого не было. По словам очевидцев, ее демонтировали утром в пятницу, 30 марта.
Напомним, табличку с надписью «На этом месте 29 мая 1767 года ничего не произошло»
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