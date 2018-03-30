Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:49, 30 марта 2018 233
 0    0

С Почтовой убрали табличку о событии, которого не было

С Почтовой убрали табличку о событии, которого не было

С улицы Почтовой в Рязани убрали табличку о событии, которого не было. По словам очевидцев, ее демонтировали утром в пятницу, 30 марта.

Напомним, табличку с надписью «На этом месте 29 мая 1767 года ничего не произошло» установили на фасаде дома №54 в январе. Мэрия, по жалобе рязанца, признала установку незаконной и поручила убрать ее.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:07, 30 марта 2018
В Рязани пропал несовершеннолетний юноша
15:49, 30 марта 2018
Шиловец получил полтора года условно за ограбление «Дикси»
15:49, 30 марта 2018
С Почтовой убрали табличку о событии, которого не было
15:26, 30 марта 2018
В Рязани из-за гриппа до сих пор закрыты классы в шести школах
15:15, 30 марта 2018
РЖД выплатит рязанцу компенсацию за гибель матери
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Рязанское отделение Сбербанка успешно внедряет эксклюзивные сервисы для клиентов

Рязанское отделение Сбербанка успешно внедряет эксклюзивные сервисы для клиентов 1

В банке подвели итоги работы за 2017 год.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:05, 22 марта 2018 27 159
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 6
11:50, 28 марта 2018 24 072
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
12:49, 18 марта 2018 21 388
Лариса Долина проголосовала в Рязани
13:06, 28 марта 2018 20 442
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 1
12:44, 23 марта 2018 18 906
Появилось видео дебоша в рязанской маршрутке 2
Все новости
Форум