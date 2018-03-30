Рязанец пытался пронести в суд газовый пистолет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина проходил по делу как свидетель. Во время досмотра в суде его спросили о запрещенных предметах, но он не рассказал о пистолете.
«Попытка рязанца пройти в зал суда не увенчалась успехом — металлодетектор сработал и издал звуковой сигнал, после чего гражданин был досмотрен судебным приставом. Свидетель явился на судебное заседание не только с информацией, но и запрещенным предметом», — рассказали в пресс-службе.
На судебное заседание свидетеля не пустили.