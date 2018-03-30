«Рязаньэнерго» обнаружил сайты по продаже устройств для хищений электричества

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» пресекают распространение информации о способах хищения электроэнергии и манипуляциях с приборами учета.
Отдел безопасности филиала обнаружил в интернете пять сайтов, где разместили сведения о работе и продаже приборов для занижения показаний счетчиков. Энергетики сообщили об этом в прокуратуру, которая направила в суд материалы о блокировке четырех ресурсов. Известно, что пятый такой сайт уже заблокировали по решению суда.
«Приобретая и используя товары для искажения показаний счетчиков, потребители несанкционированно вмешиваются в их работу, нарушают порядок учета электроэнергии и несут ответственность за подобные действия», — сообщили в пресс-службе филиала.
Отмечается, что нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. «С 1 января 2016 года в России ужесточили ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии. В частности, увеличили размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии», — говорится в сообщении.
Всех, кому известно о воровстве электроэнергии, незаконном подключении к сетям или вмешательстве в работу счетчиков, призвали сообщить об этом в контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00, по телефону