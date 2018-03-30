Нефтезавод провел для рязанских школьников очередной урок экопросвещения

Рязанская нефтеперерабатывающая компания", дочернее общество НК «Роснефть», организовала для рязанских школьников очередной экологический урок. В Окском заповеднике ученикам 10 и 11 «Роснефть-классов» школы №43 рассказали о проблемах сохранения редких видов животных и птиц.
Подростки посмотрели фильм об истории заповедника, посетили музей, познакомились с питомниками зубров и журавлей. Школьники также узнали об особенностях жизненного цикла животных и условиях, необходимых для выращивания зубров и птенцов журавлей.
«Уроки экопросвещения имеют большое воспитательное значение, — отметил гендиректор АО „РНПК“ Владимир Абрамов. — Они учат доброте, позволяют вникнуть в таинство жизни природы. Надеюсь, что урок оставит добрый след в душах ребят и принесет много новых знаний об окружающей среде».
Экспедиция школьников в заповедник стала очередным мероприятием РНПК в рамках программы по экологии в 2018 году.