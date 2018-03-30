Любимов рассказал о первых результатах проверки ТЦ

Николай Любимов рассказал о первых результатах проверки рязанских торговых центров. Губернатор отметил, что пока нарушения выявили только в гипермаркете «Леруа Мерлен».
«Проверки коснуться не только торговых центров, но и всех мест массового скопления людей. Первые результаты будут только в апреле, — пояснил Любимов. — Проверять будем жестко, и все нарушения должны быть устранены, потому что речь идет о безопасности и жизни людей».
Напомним, проверки организовали после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Ранее сообщалось, что инспекторы МЧС
Корреспондент RZN.info также обошел крупнейшие торгово-развлекательные центры Рязани и