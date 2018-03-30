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11:14, 30 марта 2018 992
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Любимов рассказал о первых результатах проверки ТЦ

Любимов рассказал о первых результатах проверки ТЦ

Николай Любимов рассказал о первых результатах проверки рязанских торговых центров. Губернатор отметил, что пока нарушения выявили только в гипермаркете «Леруа Мерлен».

«Проверки коснуться не только торговых центров, но и всех мест массового скопления людей. Первые результаты будут только в апреле, — пояснил Любимов. — Проверять будем жестко, и все нарушения должны быть устранены, потому что речь идет о безопасности и жизни людей».

Напомним, проверки организовали после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Ранее сообщалось, что инспекторы МЧС проверили несколько рязанских торговых центров. Прокурорская проверка прошла в ТЦ «Круиз».

Корреспондент RZN.info также обошел крупнейшие торгово-развлекательные центры Рязани и проверил, смогут ли люди быстро покинуть их в случае пожара.


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2 дня назад
Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры

Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры 7

Корреспондент RZN.info обошел крупнейшие торгово-развлекательные центры Рязани и проверил, смогут ли люди быстро покинуть их в случае пожара.

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