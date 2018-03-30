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13:53, 30 марта 2018 968
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Лишь раз пользовался личным автомобилем в Рязани — Любимов

Лишь раз пользовался личным автомобилем в Рязани — Любимов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На пресс-конференции в пятницу, 30 марта, губернатор Николай Любимов рассказал, что «лишь раз» пользовался личным автомобилем в Рязани.

«Это было еще в сентябре прошлого года. Я сам люблю за рулем ездить, но так получается. В целях безопасности мне это делать запрещают, к сожалению», — отметил политик.

Также он оценил дорожную обстановку в городе.

«Дороги оставляют желать лучшего. Чаще передвигаюсь по Рязани на мультивене, а там жесткая подвеска и все проблемы сразу заметны», — рассказал губернатор.

По его словам, тему плохих дорог в Рязани планируют полностью закрыть к 2024 году, а за счет умных светофоров хотят решить проблему пробок.


© RZN.info

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Лишь раз пользовался личным автомобилем в Рязани — Любимов
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