На пресс-конференции в пятницу, 30 марта, губернатор Николай Любимов рассказал, что «лишь раз» пользовался личным автомобилем в Рязани.
«Это было еще в сентябре прошлого года. Я сам люблю за рулем ездить, но так получается. В целях безопасности мне это делать запрещают, к сожалению», — отметил политик.
Также он оценил дорожную обстановку в городе.
«Дороги оставляют желать лучшего. Чаще передвигаюсь по Рязани на мультивене, а там жесткая подвеска и все проблемы сразу заметны», — рассказал губернатор.
По его словам, тему плохих дорог в Рязани планируют полностью закрыть к 2024 году, а за счет умных светофоров хотят