Фомин рассказал о рязанском волонтерстве на заседании Совета законодателей ЦФО

Аркадий Фомин представил Рязанскую область на заседании Совета законодателей ЦФО, которое прошло 29 марта в Московской гордуме.

На встрече полномочный представитель президента в ЦФО Алексей Гордеев отметил, что добровольческая деятельность в стране эффективна. По его словам, процесс развивается самостоятельно, по «инициативе снизу».

«Неравнодушные и активные люди сами или объединившись в некоммерческие организации участвуют в решении общественных проблем, — сказал Гордеев. — Наша задача — помочь им в этой благородной работе. Важно, чтобы новые нормативные правовые акты, принятые для содействия и помощи волонтерам, не стали барьером для их деятельности».

Фомин, в свою очередь, отметил, что в Рязани волонтерство активно работает уже несколько лет. «То, что 2018 год объявлен Годом волонтера, открывает определенные перспективы. В Рязанской области 15 тысяч человек являются участниками добровольческих движений. За прошедший год прошло 900 социальных акций и мероприятий с участием волонтеров, помощь получили 80 тысяч рязанцев. Мы в числе первых приступили к внедрению стандарта Агентства стратегических инициатив. В 2015 году в регионе создали информационный портал „Добровольчество Рязанской области“. Ресурс позволяет вести учет волонтеров, информировать об их деятельности, привлекать новых членов движения. Также для координации волонтерского движения сформирован областной штаб. Во всех муниципальных районах действуют пункты добровольчества, курирующие работу 320 волонтерских отрядов», — рассказал председатель регионального парламента.

Добровольчество в чрезвычайных ситуациях

Он также подчеркнул, что из облбюджета детским и молодежным общественным организациям выделяют субсидии, а на ежегодном этапе всероссийского конкурса «Доброволец России» они могут получить финансовую поддержку со стороны бизнеса.

Особое внимание Фомин обратил на добровольчество в чрезвычайных ситуациях. «Мы считаем, что волонтеры, которые готовы помогать оперативным службам и населению, должны пользоваться максимальными преференциями. В частности, на них необходимо распространить гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом для работников, привлекаемых для исполнения государственных и общественных обязанностей», — пояснил председатель облдумы.