Двое рязанцев за ночь обокрали четыре машины. Об этом
Житель одного из домов на улице Островского ночью позвонил полицейским и рассказал, что незнакомцы открыли капот его машины. Мужчина вспугнул взломщников.
Полицейский патруль заметил злоумышленников на перекрестке. Как оказалось, 19 и 20-летние жители Захаровского района украли аккумуляторы из четырех автомобилей. Похищенное они прятали в сугробе.
«Злоумышленники решились на кражу после злоупотребления спиртным. Покидая квартиру, где проходило застолье, приятели задумали „заготовить“ для себя денег на утро», — отметили в пресс-службе.
Юношей уже привлекали к суду за кражу и угон автомобилей. Полицейские выяснили, что накануне они совершили еще несколько краж.
В отношении молодых людей возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет тюрьмы.