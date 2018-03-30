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15:58, 30 марта 2018 269

«Дом.ru» предложил рязанцам подключить каналы и антивирус без доплаты

«Дом.ru» предложил рязанцам подключить каналы и антивирус без доплаты

В апреле клиенты телеком-оператора «Дом.ru» смогут без дополнительной платы смотреть пакеты каналов «Микс HD», «Кино и музыка HD», увеличить скорость интернета до 100 Мбит/c и подключить антивирус Kaspersky Internet Security на два устройства. Бонусы доступны до конца месяца в рамках акции «12 поводов для подарков», сообщили в пресс-службе оператора.

«Микс HD» объединяет 11 HD-каналов про кино, музыку и развлечения. Активировав бонус в апреле, можно познакомиться с двумя новыми каналами — АМС и SONY TURBO. АМС транслирует всемирно-известные фильмы и новинки сериалов: «Бойтесь ходячих мертвецов», «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Ад на колесах» и другие. SONY TURBO ориентирован на мужскую аудиторию, в его эфире детективы, триллеры, драмы с экшеном. Основные проекты телеканала: «Изгои», «Викинги», «Черный список», «Элементарно» и другие.

Каналы

В пакет «Кино и музыка HD» вошли три новых канала Spike HD, «Теленовелла HD» и «Комедия». В эфире Spike HD сериальные хиты («Доктор Хаус», «Остаться в живых»), актуальные проекты («Шерлок», «Фарго», «Острые козырьки») и премьеры («Джек Айриш», «Тени»). На канале «Теленовелла HD» показывают романтические истории и новые версии сериалов Латинской Америки. «Комедия» — круглосуточный канал комедийных фильмов и сериалов, созданных в последнее десятилетие и получивших высокие зрительские рейтинги. На канале идут такие популярные российские комедии, как «СуперБобровы», «Любовь с акцентом», «Два отца и два сына».

Интернет и антивирус

«Скоростной бонус разгонит интернет до 100 Мбит/с. На этой скорости можно подключить к сети несколько устройств одновременно и с комфортом смотреть HD-видео, слушать музыку, играть в онлайн-игры. Чтобы скачать фильм в HD (4,7 Гб) на скорости до 100 Мбит/c, понадобится всего шесть минут, а, например, на скорости до 15 Мбит/c это займет в семь раз больше времени», — отметили в пресс-службе оператора.

Антивирус Kaspersky Internet Security защищает от вредоносного ПО, мошенничества, сбора данных и других угроз. Решение совместимо с Windows, Mac и Android и будет действовать 30 дней после активации.

«Акция „12 поводов для подарков“ действует уже пятый год. Каждый месяц клиенты „Дом.ru“ могут смотреть тематические пакеты ТВ-каналов, увеличивать скорость интернета, пользоваться специальными сервисами и скидками. Календарь акции всегда доступен на сайте, общая сумма подарков — около десяти тысяч рублей за год. Активировать их можно в личном кабинете на сайте в разделе „Спецпредложения“», — говорится в сообщении.


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