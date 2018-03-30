Директор рязанской автошколы не выплачивал сотрудникам зарплату. Об этом в пятницу, 30 марта,
Следователи установили, что с октября 2016 года по март 2017 года трое работников не получали зарплату в полном объеме. Директор задолжал им 48 тысяч рублей.
«При этом с целью создания видимости успешной деятельности его как руководителя производилось расходование денежных средств организации на другие нужды, в том числе выплаты сторонним организациям по оплате товаров и услуг, ремонт, рекламу
В отношении директора автошколы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).