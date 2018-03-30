Белоснежка, чертик и баба Яга. В Рязани прошел первоапрельский забег. Фото

В пятницу, 30 марта, на старт пятисотметровки в ЦПКиО вышли более сотни школьников, студентов, учителей и воспитателей.
В первоапрельском забеге, который прошел в рамках программы «Бежим круглый год», могли поучастовать все желающие, имеющие допуск врача и костюм либо атрибут одежды, соответствующий Дню смеха.
В шести возрастных группах прошло 19 забегов. Участники бегали в костюмах чертика, Белоснежки и семи гномов, клоунов, дедов морозов, царевича Ивана, бабы Яги, домовенка и каратистов.
Самым популярным снова стал наряд бабы-яги.
Результаты забега опубликуют на сайте