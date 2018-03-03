Во дворе на Бирюзова прокололи колеса шести машин и облили их краской

Во дворе на улице Бирюзова прокололи колеса шести машин. Об этом сообщил владелец одного из автомобилей в группе «
По словам пострадавшего инцидент произошел в ночь с 28 февраля на 1 марта во дворе межу домами №№27 и 28 по улице Бирюзова.
«У шести машин были проколоты колеса, у четырех из них по четыре баллона и зеркала были облиты краской, у остальных один или два баллона. Камер в этом проулке нет, написали заявление в полицию, но шансов что кого-либо найдут крайне малы», — рассказал мужчина.
Пострадавший отметил, что четыре автомобиля были припаркованы «в одном месте», два стояли в «кармане».
Всех, кто мог стать свидетелем произошедшего, попросили написать