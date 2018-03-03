Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:04, 3 марта 2018 3 788
 0    0

Во дворе на Бирюзова прокололи колеса шести машин и облили их краской 4

Во дворе на Бирюзова прокололи колеса шести машин и облили их краской

Во дворе на улице Бирюзова прокололи колеса шести машин. Об этом сообщил владелец одного из автомобилей в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

По словам пострадавшего инцидент произошел в ночь с 28 февраля на 1 марта во дворе межу домами №№27 и 28 по улице Бирюзова.

«У шести машин были проколоты колеса, у четырех из них по четыре баллона и зеркала были облиты краской, у остальных один или два баллона. Камер в этом проулке нет, написали заявление в полицию, но шансов что кого-либо найдут крайне малы», — рассказал мужчина.

Пострадавший отметил, что четыре автомобиля были припаркованы «в одном месте», два стояли в «кармане».

Всех, кто мог стать свидетелем произошедшего, попросили написать автору сообщения.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
18:12, 3 марта 2018
В центре Москвы грузовик переехал пенсионерку и скрылся. Видео
13:07, 3 марта 2018
В Москве сгорел «Гелендваген» Тимати — СМИ
12:30, 3 марта 2018
Под Мурманском полуторагодовалая девочка спасла мать от схода снега с крыши. Видео
11:04, 3 марта 2018
Во дворе на Бирюзова прокололи колеса шести машин и облили их краской 4
9:06, 3 марта 2018
На кругу у Мясокомбината пьяный водитель на «Лексусе» въехал в забор. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 827
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 26 154
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
11:58, 26 февраля 2018 20 649
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:37, 2 марта 2018 19 571
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 1
9:49, 28 февраля 2018 18 278
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум