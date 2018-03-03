В выходные рязанское МЧС проведет рейд по водоемам

В выходные инспекторы ГИМС проведут патрулирования по рязанским водоемам. Об этом сообщила
Всего пройдет 20 патрулирований, целью которых будет контроль за соблюдением судовладельцами всех правил безопасности и ограничений. Для этого каждый день будут использовать 12 единиц техники, в рейдах поучаствуют 15 человек, в том числе инспекторы ГИМС, спасатели и сотрудники полиции.
Нарушителей привлекут к административной ответственности.
«Инспекторы настоятельно рекомендуют владельцам маломерных судов соблюдать правила эксплуатации маломерных судов и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», — отметили в сообщении.