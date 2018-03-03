В Рязанском кинотеатре покажут балет

В рамках проекта «Большой балет в кино» на экране рязанского кинотеатра покажут прямую трансляцию балета «Пламя Парижа» на музыку Бориса Асафьева.
История про марсельцев, идущих на штурм Парижа, превратится в «трагическое повествование о судьбах людей» на фоне революционной борьбы.
Как отмечают организаторы, спектакль продемонстрирует все то, чем славится труппа Большого театра. В ролях «борцов за свободу» выступят солисты Большого театра Игорь Цвирко, Маргарита Шрайнер и Денис Савин.
Прямая трансляция пройдет в «Киномаксе» в ТРЦ «Премьер» в воскресенье, 4 марта. Начало в 18:00.
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Фото сайта TheatreHD