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19:49, 3 марта 2018 373
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В Рязанском кинотеатре покажут балет

В Рязанском кинотеатре покажут балет

В рамках проекта «Большой балет в кино» на экране рязанского кинотеатра покажут прямую трансляцию балета «Пламя Парижа» на музыку Бориса Асафьева.

История про марсельцев, идущих на штурм Парижа, превратится в «трагическое повествование о судьбах людей» на фоне революционной борьбы.

Как отмечают организаторы, спектакль продемонстрирует все то, чем славится труппа Большого театра. В ролях «борцов за свободу» выступят солисты Большого театра Игорь Цвирко, Маргарита Шрайнер и Денис Савин.

Прямая трансляция пройдет в «Киномаксе» в ТРЦ «Премьер» в воскресенье, 4 марта. Начало в 18:00.

Купить билеты можно на сайте проекта и в кассах кинотеатра.

Фото сайта TheatreHD


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