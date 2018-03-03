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18:37, 3 марта 2018 1 059
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Рязанские студенты встретились с «живой легендой ВДВ». Фото

Рязанские студенты встретились с «живой легендой ВДВ». Фото

В пятницу, 2 марта, в центральной детской библиотеке прошла встреча студентов станкостроительного и электронного колледжей с научным сотрудником музея истории ВДВ, ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Инюцыным.

В 1943 году Инюцына призвали в армию. Он принимал участие в освобождении Чехословакии, Венгрии и Австрии, награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией».

После войны ветеран продолжил службу в войсках, а выйдя в отставку в звании полковника, пришел работать в Рязанский музей воздушно-десантных войск, где трудится до сих пор. Накануне Дня защитника Отечества он отметил 92-летие.

Ветеран рассказал студентам об истории десантного училища, вспомнил его начальников. Также он рассказал о количестве прыжков, которые совершил за свою жизнь — 268.

Фото ЦСДБ


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