Рязанские студенты встретились с «живой легендой ВДВ». Фото

В пятницу, 2 марта, в центральной детской библиотеке прошла встреча студентов станкостроительного и электронного колледжей с научным сотрудником музея истории ВДВ, ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Инюцыным.
В 1943 году Инюцына призвали в армию. Он принимал участие в освобождении Чехословакии, Венгрии и Австрии, награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией».
После войны ветеран продолжил службу в войсках, а выйдя в отставку в звании полковника, пришел работать в Рязанский музей воздушно-десантных войск, где трудится до сих пор. Накануне Дня защитника Отечества он отметил 92-летие.
Ветеран рассказал студентам об истории десантного училища, вспомнил его начальников. Также он рассказал о количестве прыжков, которые совершил за свою жизнь — 268.
Фото ЦСДБ