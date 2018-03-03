В родные края. Из Рязанской области выдворили четверых иностранцев

Из Рязанской области выдворили четверых иностранцев. Об этом сообщили на
В пятницу, 2 марта, прямыми авиарейсами «Москва-Ташкент» и «Москва-Душанбе» из аэропорта «Домодедово» вылетели самолеты с гражданами Узбекистана и Таджикистана, которые доставят их на родину.
Иностранцев привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, а также части 3 статьи 20.25 КоАП РФ.
Суд признал пребывание граждан на территории России незаконным и рязанские приставы препроводили иностранцев до пропуска через государственную границу.
В сообщении отметили, что двое граждан улетели за собственные средства, в результате чего госбюджет сэкономил около 30 тысяч рублей.