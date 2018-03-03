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21:53, 3 марта 2018 729
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В родные края. Из Рязанской области выдворили четверых иностранцев 2

В родные края. Из Рязанской области выдворили четверых иностранцев

Из Рязанской области выдворили четверых иностранцев. Об этом сообщили на сайте регионального УФССП.

В пятницу, 2 марта, прямыми авиарейсами «Москва-Ташкент» и «Москва-Душанбе» из аэропорта «Домодедово» вылетели самолеты с гражданами Узбекистана и Таджикистана, которые доставят их на родину.

Иностранцев привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, а также части 3 статьи 20.25 КоАП РФ.

Суд признал пребывание граждан на территории России незаконным и рязанские приставы препроводили иностранцев до пропуска через государственную границу.

В сообщении отметили, что двое граждан улетели за собственные средства, в результате чего госбюджет сэкономил около 30 тысяч рублей.


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1 день назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

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