США планируют развернуть у границ России около 400 ракет системы ПРО. Об этом в эфире «
По его словам, Соединенные Штаты уже начали работу по развертыванию системы ПРО вокруг территории России. В частности противоракеты уже есть на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развертывание в Польше, в дальнейшем будут развернуты американские системы ПРО в Японии и Корее.
«В общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — сказал он.
Фомин отметил, что российская сторона «приглашала к политическому диалогу все эти годы, но предложения были проигнорированы».