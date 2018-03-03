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10:43, 3 марта 2018 1 358
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США планируют развернуть у границ России около 400 ракет системы ПРО 2

США планируют развернуть у границ России около 400 ракет системы ПРО

США планируют развернуть у границ России около 400 ракет системы ПРО. Об этом в эфире «России 24» заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, Соединенные Штаты уже начали работу по развертыванию системы ПРО вокруг территории России. В частности противоракеты уже есть на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развертывание в Польше, в дальнейшем будут развернуты американские системы ПРО в Японии и Корее.

«В общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — сказал он.

Фомин отметил, что российская сторона «приглашала к политическому диалогу все эти годы, но предложения были проигнорированы».


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