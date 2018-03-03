Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео

В четверг, 1 марта, на телеканале «Муз-тв» студия эстрадного танца Евгения Осотина «Поколение Dance» выступила на пятой премии «Kinder Муз Awards 2017».
Вместе с академией Яны Рудковской S.T.A.R.S. коллектив открыл престижную музыкальную премию постановкой «Рождение музыки».
Как рассказал Евгений Осотин, коллектив занимается в детском центре «Поколение», который находится на пятом этаже Барс Premium, «Наши воспитанники принимают участие во многих престижных мероприятиях и выступают на одной сцене с Максимом Галкиным, Андреем Малаховым, Тимати, Ольгой Бузовой, Димой Биланом и многими другими артистами».
В этом году «Поколение Dance» исполнится 11 лет. Сейчас в коллективе занимается около 120 детей. Отметим, что в начале марта рязанский коллектив выступит на показе мод в Москве с известной певицей Сати Казановой.