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21:17, 3 марта 2018 1 044
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День рождения театра кукол и «Приокская красавица». Обзор лучших фоторепортажей прошедшей недели

День рождения театра кукол и «Приокская красавица». Обзор лучших фоторепортажей прошедшей недели

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели.

В последний день зимы, 28 февраля, Рязанской области подарили 95 новых фортепиано. Торжественная церемония прошла на сцене музыкальной школы №1.

В этот же день в Рязань приехал путешественник Руслан Внедорожный. Он рассказ RZN.info о своем доме на колесах и дорогах России.

В Рязани выбрали «Приокскую красавицу». Корону на конкурсе завоевала студентка Рязанского агротехнологического университета Юлия Храпова.

В первый день весны Рязанский театр кукол отпраздновал свой 50-летний юбилей. День рождения прошло на его собственной сцене в кругу друзей, коллег и преданных зрителей.

В пятницу, 2 марта, Николай Любимов с рабочей поездкой посетил Кораблино и Александро-Невский. Губернатор пообщался с ветераном Сталинградской битвы, открыл ФОК с бассейном в райцентре и начальную школу с «зимним садом».

В субботу, 3 марта, в Рязани стартовал хоккейный турнир среди любителей за кубок Евпатия Коловрата. Открыл соревнования и.о. главы администрации Сергей Карабасов.

Фотографии корреспондентов RZN.info Александра Блохина, Юлии Полушиной, Валерия Михайленко


© RZN.info

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