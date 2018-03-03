Сгоревший поселок Рязанской области попал в топ-10 «самых жутких» городов-призраков в России. Фото

Бывший рабочий поселок Рязанской области Курша-2 попал в топ-10 «самых жутких» городов-призраков в России по версии «
Курша-2 был основан в начале 20 века в Клепиковском районе, недалеко от нынешнего села Малахово, для освоения и разработки запасов леса.
Летом 1936 года в районе возник пожар, огонь пошел по направлению к поселку. В результате трагедии погибло 1200 человек.
Отмечается, что сейчас около сгоревшего поселения располагается огромная братская могила. Сам город полностью разрушен.
В 2011 году на месте трагедии создали мемориальный комплекс, включающий поклонный крест, памятную доску и дорожный знак «Курша-2».
Помимо Курши-2, в топ-10 городов-призраков вошли Хальмер-Ю, Промышленный (Республика Коми), Молога (Ярославская область), Колендо, Нефтегорск (Сахалинская область), Чаронда (Вологодская область), Кадычкан (Магаданская область), Иультин (Чукотский автономный округ) и Юбилейный (Пермский край).
Фото сайта