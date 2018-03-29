Жителя области ограбили около вокзала «Рязань-1»

В Рязани по «горячим следам» задержали рецидивиста, подозреваемого в похищении мобильного телефона у 37-летнего мужчины. Об этом сообщила
Незнакомец ограбил 30-летнего жителя области на Малом шоссе в Рязани. Мужчина ударил пострадавшего по лицу несколько раз, а затем отобрал у него телефон и убежал.
На место происшествия выехала полиция. Выяснилось, что злоумышленник был пьян и хорошо ориентировался во дворах, поскольку быстро скрылся. Оперативники составили «словесный портрет» подозреваемого, по которому узнали ранее судимого 30-летнего жителя Касимова.
Также его привлекали к уголовной ответственности за уклонение от исполнения ограничений административного надзора, установленного из-за судимости. «Ранее злоумышленник доставил много хлопот полицейским, поэтому они хорошо знали о местах, где он может обитать», — отмечается в сообщении. Вскоре касимовца задержали и нашли у него похищенный телефон.
В отношении грабителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.