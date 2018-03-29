Жители Новомичуринска переплатили за отопление из-за ошибки коммунальщиков

В январе 2018 года жители Новомичуринска переплатили за отопление из-за того, что коммунальщики не вовремя списали показания счетчиков. Об этом пишет издательство «
В прокуратуре установили, что показания должны списывать с 23 по 25 число текущего месяца. Однако декабрьские показания сняли с 18 по 20 декабря, январские — с 23 по 25 января, а февральские — с 19 по 21 февраля.
«Это повлекло за собой уменьшение расчетного периода в декабре до 25 дней и увеличение расчетного периода в январе до 36 дней», — говорится в сообщении.
Известно, что виновного уже привлекли к дисциплинарной ответственности.