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10:23, 29 марта 2018 734
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Жители Новомичуринска переплатили за отопление из-за ошибки коммунальщиков

Жители Новомичуринска переплатили за отопление из-за ошибки коммунальщиков

В январе 2018 года жители Новомичуринска переплатили за отопление из-за того, что коммунальщики не вовремя списали показания счетчиков. Об этом пишет издательство «Пресса».

В прокуратуре установили, что показания должны списывать с 23 по 25 число текущего месяца. Однако декабрьские показания сняли с 18 по 20 декабря, январские — с 23 по 25 января, а февральские — с 19 по 21 февраля.

«Это повлекло за собой уменьшение расчетного периода в декабре до 25 дней и увеличение расчетного периода в январе до 36 дней», — говорится в сообщении.

Известно, что виновного уже привлекли к дисциплинарной ответственности.


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