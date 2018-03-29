За год рязанцев оштрафовали на шесть миллионов за неоплаченную парковку

За 2017 год рязанцев оштрафовали на шесть миллионов за неоплаченную парковку. Об этом сообщается в письменном отчете городского управления транспорта, предоставленного гордуме.
Сумма полностью поступила в городской бюджет, ее направят на решение наиболее острых и проблемных вопросов в области благоустройства, в частности, на содержание и ремонт дорог Рязани.
Кроме того, оператор парковок «Ростелеком» перечислил 10% в бюджет за пользование платными парковками. В 2017 году эта сумма составила более 690 тысяч рублей.