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12:08, 29 марта 2018 342
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За год рязанцев оштрафовали на шесть миллионов за неоплаченную парковку

За год рязанцев оштрафовали на шесть миллионов за неоплаченную парковку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

За 2017 год рязанцев оштрафовали на шесть миллионов за неоплаченную парковку. Об этом сообщается в письменном отчете городского управления транспорта, предоставленного гордуме.

Сумма полностью поступила в городской бюджет, ее направят на решение наиболее острых и проблемных вопросов в области благоустройства, в частности, на содержание и ремонт дорог Рязани.

Кроме того, оператор парковок «Ростелеком» перечислил 10% в бюджет за пользование платными парковками. В 2017 году эта сумма составила более 690 тысяч рублей.


© RZN.info

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