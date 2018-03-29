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10:55, 29 марта 2018 174
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В содержании газового оборудования рязанских домов нашли более двухсот нарушений

В содержании газового оборудования рязанских домов нашли более двухсот нарушений

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязанской области провели 166 проверок внутридомового газового оборудования, а также 48 проверок по деятельности управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщили на сайте областного правительства.

Инспекция выявила 36 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг. Виновным лицам выдали предписания для их устранения.

Кроме того, в содержании газового внутридомового оборудования в рязанских домах обнаружили 226 нарушений.

Отмечается, что газовое оборудование, в том числе индивидуальные отопительные котлы в квартирах, являются источником потенциальной опасности, в том числе и взрыва. Так, в 2018 году жертвами неправильного использования автономного газового оборудования в стали десятки людей. Двое из них погибли в в Сасове Рязанской области. По предварительной версии, смерть двоих мужчин произошла из-за неправильного использования газового котла. Отец и сын насмерть отравились угарным газом.

О том, что неправильная эксплуатация газового оборудования опасна, говорят эксперты. Данные за три неполных месяца 2018 года не утешительны: в январе взорвался газ в пятиэтажном доме Омска, это спровоцировало пожар, пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. А в марте взрыв газа прогремел в Краснодаре, в результате которого погиб один человек, а шесть пострадали, включая двоих детей. Взрывы газа в многоквартирных домах также произошли в Санкт-Петербурге (три человека пострадали, разрушено четыре квартиры) и в Мурманске, где три человека погибли, а пять пострадали, в том числе один ребенок.


© RZN.info

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