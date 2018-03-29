В содержании газового оборудования рязанских домов нашли более двухсот нарушений

В Рязанской области провели 166 проверок внутридомового газового оборудования, а также 48 проверок по деятельности управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщили на
Инспекция выявила 36 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг. Виновным лицам выдали предписания для их устранения.
Кроме того, в содержании газового внутридомового оборудования в рязанских домах обнаружили 226 нарушений.
Отмечается, что газовое оборудование, в том числе индивидуальные отопительные котлы в квартирах, являются источником потенциальной опасности, в том числе и взрыва. Так, в 2018 году жертвами неправильного использования автономного газового оборудования в стали десятки людей. Двое из них погибли в в Сасове Рязанской области. По предварительной версии, смерть двоих мужчин произошла из-за неправильного использования газового котла. Отец и сын насмерть
О том, что неправильная эксплуатация газового оборудования опасна,