В Рязани задержали несовершеннолетних взломщиков автомобилей

В Рязани задержали двух 17-летних юношей, похитивших технику из нескольких автомобилей на улицах города. Об этом сообщила
В одном случае из ВАЗ-21093, припаркованного на улице Лермонтова, украли усилитель и колонки. Также владелец ВАЗ-2106, оставленной на улице Фирсова, заметил пропажу аккумулятора из автомобиля. Из автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного на улице Кальная, пропал набор инструментов.
Выяснилось, что молодые люди искали предметы, похожие на похищенную технику. 17-летних подозреваемых задержали. Юноши нигде не учатся и не работают.
Полиция установила, что у молодых людей были подержанные автомобили, но прав не было. Кражи злоумышленники совершали, чтобы поставить аккумуляторы и аудиотехнику в свои машины, затем решили продать похищенное и подыскивали покупателей.
У юношей нашли большое количество автотехники, пропавшей у рязанских водителей. Установили, что молодые люди причастны к восьми кражам в Советском районе и одной — в Октябрьском районе Рязани.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.