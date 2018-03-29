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10:51, 29 марта 2018 207
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В Рязани задержали несовершеннолетних взломщиков автомобилей

В Рязани задержали несовершеннолетних взломщиков автомобилей

В Рязани задержали двух 17-летних юношей, похитивших технику из нескольких автомобилей на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В одном случае из ВАЗ-21093, припаркованного на улице Лермонтова, украли усилитель и колонки. Также владелец ВАЗ-2106, оставленной на улице Фирсова, заметил пропажу аккумулятора из автомобиля. Из автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного на улице Кальная, пропал набор инструментов.

Выяснилось, что молодые люди искали предметы, похожие на похищенную технику. 17-летних подозреваемых задержали. Юноши нигде не учатся и не работают.

Полиция установила, что у молодых людей были подержанные автомобили, но прав не было. Кражи злоумышленники совершали, чтобы поставить аккумуляторы и аудиотехнику в свои машины, затем решили продать похищенное и подыскивали покупателей.

У юношей нашли большое количество автотехники, пропавшей у рязанских водителей. Установили, что молодые люди причастны к восьми кражам в Советском районе и одной — в Октябрьском районе Рязани.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.


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Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры

Проверено. Насколько безопасны рязанские торговые центры 7

Корреспондент RZN.info обошел крупнейшие торгово-развлекательные центры Рязани и проверил, смогут ли люди быстро покинуть их в случае пожара.

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