В Рязани откроется первый розничный магазин «NicePrice62»

В Рязани появится первый розничный магазин бытовой техники и электроники «NicePrice62». Торжественное открытие пройдет в субботу, 31 марта, на улице Чапаева № 56, рядом с центральным рынком. Начало в 10:00.
В магазине представят все виды техники: от холодильников до мобильных гаджетов. В день открытия посетителям обещают акции и скидки. Как рассказали организаторы, основным преимуществом «NicePrice62» остается низкая цена.
Отметим, что магазин уже работает в тестовом режиме.
«NicePrice62» — крупнейший рязанский интернет-магазин, который занимается продажей бытовой техники и электроники с 2010 года.