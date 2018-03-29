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9:18, 29 марта 2018 958

В Рязани откроется первый розничный магазин «NicePrice62» 1

В Рязани откроется первый розничный магазин «NicePrice62»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани появится первый розничный магазин бытовой техники и электроники «NicePrice62». Торжественное открытие пройдет в субботу, 31 марта, на улице Чапаева № 56, рядом с центральным рынком. Начало в 10:00.

В магазине представят все виды техники: от холодильников до мобильных гаджетов. В день открытия посетителям обещают акции и скидки. Как рассказали организаторы, основным преимуществом «NicePrice62» остается низкая цена.

Отметим, что магазин уже работает в тестовом режиме.

«NicePrice62» — крупнейший рязанский интернет-магазин, который занимается продажей бытовой техники и электроники с 2010 года.


© RZN.info

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