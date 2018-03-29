В Рязани осудили иностранного фальшивомонетчика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.
Установлено, что гражданин Азербайджана привез в Рязанскую область 131 поддельную банкноту номиналом в тысячу рублей, которые он купил на территории торгового комплекса «Садовод» в Москве.
Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность на «Дягилевском» посту ДПС.
Суд назначил злоумышленнику 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.