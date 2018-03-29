В Пронске грабитель пытался украсть продукты из холодильника пенсионерки

В Пронске Рязанской области грабитель пытался украсть продукты у пенсионерки. Об этом сообщили на
Ночью 80-летняя женщина сообщила в дежурную часть о том, что к ней в дом забрался вор. Она рассказала, что проснулась от шума и увидела на кухне незнакомца, который открыл холодильник и складывал его содержимое в пакет.
Злоумышленник удивился появлению хозяйки и скрылся через разбитое окно.
Оперативники выяснили, что к грабежу причастен 40-летний житель. В сообщении отметилди, что мужчина выпил и «решил добыть себе продуктов к завтраку в ближайшем доме».
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой грозит до семи лет лишения свободы.