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12:45, 29 марта 2018 171
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В Пронске грабитель пытался украсть продукты из холодильника пенсионерки

В Пронске грабитель пытался украсть продукты из холодильника пенсионерки

В Пронске Рязанской области грабитель пытался украсть продукты у пенсионерки. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Ночью 80-летняя женщина сообщила в дежурную часть о том, что к ней в дом забрался вор. Она рассказала, что проснулась от шума и увидела на кухне незнакомца, который открыл холодильник и складывал его содержимое в пакет.

Злоумышленник удивился появлению хозяйки и скрылся через разбитое окно.

Оперативники выяснили, что к грабежу причастен 40-летний житель. В сообщении отметилди, что мужчина выпил и «решил добыть себе продуктов к завтраку в ближайшем доме».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой грозит до семи лет лишения свободы.


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