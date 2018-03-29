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17:34, 29 марта 2018 750
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В 2018 году в Рязанской области отремонтируют 35 участков дорог

В 2018 году в Рязанской области отремонтируют 35 участков дорог

В четверг, 29 марта, в Рязани прошло открытие международного форума Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) регионам. В его рамках состоялось пленарное заседание, на котором участники обсудили результаты и дальнейшие направления проекта «Безопасные и качественные дороги».

Рязанская область вошла в число 36-ти регионов, где при поддержке Федерального дорожного агентства внедрили данный проект. В этом году на его реализацию выделили 1,46 млрд рублей, из них 730 млн — из регионального бюджета. Об этом в своем выступлении рассказал губернатор Николай Любимов.

На эти средства планируется отремонтировать 41 объект дорожной инфраструктуры, 113 км автодорог, также они будут пойдут на устранение десяти мест концентрации ДТП.

К концу года эксперты прогнозируют снижение количества таких мест относительно 2016 года в два раза. Глава региона отметил, что в этом году планируется привести в нормативное состояние не менее 50% дорог.

Отметим, что реализация проекта распространяется на Рязань, Новомичуринск, а также на Спасский, Клепиковский, Рыбновский, Пронский и Рязанский районы.


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