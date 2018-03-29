В 2018 году в Рязанской области отремонтируют 35 участков дорог

В четверг, 29 марта, в Рязани прошло
Рязанская область вошла в число 36-ти регионов, где при поддержке Федерального дорожного агентства внедрили данный проект. В этом году на его реализацию выделили 1,46 млрд рублей, из них 730 млн — из регионального бюджета. Об этом в своем выступлении рассказал губернатор Николай Любимов.
На эти средства планируется отремонтировать 41 объект дорожной инфраструктуры, 113 км автодорог, также они будут пойдут на устранение десяти мест концентрации ДТП.
К концу года эксперты прогнозируют снижение количества таких мест относительно 2016 года в два раза. Глава региона отметил, что в этом году планируется привести в нормативное состояние не менее 50% дорог.
Отметим, что реализация проекта распространяется на Рязань, Новомичуринск, а также на Спасский, Клепиковский, Рыбновский, Пронский и Рязанский районы.